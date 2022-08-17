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Российского контрактника арестовали за продажу похищенных автоматов Калашникова

В Выборге старшину роты отправили в СИЗО за хищение 9 автоматов Калашникова и 40 гранат

Фото: Shutterstock

Выборгский районный суд отправил в СИЗО 28-летнего уроженца Дагестана, похитившего оружие и боеприпасы во время службы по контракту в Белгородской области. Об этом в среду, 17 августа, сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, старшина роты с апреля по май 2022 года принимал участие в служебной командировке. Находясь в полевом лагере, он похитил 40 гранат, девять автоматов Калашникова (АК), пистолет и патроны к нему. Затем он продал их бизнесмену, работающему в сфере грузоперевозок.

После задержания контрактник не признал вину и сказал, что не имел доступа к оружию. При этом он добавил, что связался с покупателем из-за долга в 70 тысяч рублей.

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Елизавета Новикова
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