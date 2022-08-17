Мэр Львова призвал горожан заготовить дрова на зиму

Мэр Львова Садовой рассказал о подготовке города к зиме с помощью дров и печей-буржуек

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал об обустройстве города к зиме, указав, что главная задача местных властей и горожан — подготовиться к непредвиденной ситуации. Об этом Садовой рассказал в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

«Сегодня наша задача — подготовиться к ситуации, которую трудно вообще представить. Что нужно делать? Ну, слушайте, никто дрова не отменял», — высказался градоначальник, упомянув, что власти Львова закупают печи-буржуйки.

Другая чиновница в том же видео рассказала о способах замены привычных предметов быта альтернативными: «Это светильник, но он на батарейках. Если не будет электроэнергии, его можно будет включить, и дома будет светло. Следующая вещь, о которой должны знать жители — это сухой спирт. Эта вещь должна быть у каждого в квартире. Почему? Потому что сухой спирт дает нам возможность разогреть еду».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил использование мазута для отопления в сезон холодов. Он предупредил жителей, что грядущей зимой отопление города может стать хуже.