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Нетрезвого россиянина избили и изнасиловали в сквере в Петербурге

В Петербурге 18-летнего парня госпитализировали после изнасилования в Михайловском сквере

Фото: Shutterstock

В Санкт-Петербурге 18-летнего парня госпитализировали после изнасилования в Михайловском сквере. Об этом в среду, 17 августа, сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник.

По данным ведомства, на молодого человека напали — его избили, а затем над ним надругались. После этого россиянина доставили в Мариинскую больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой глаза и другими повреждениями. В момент госпитализации он находился в нетрезвом состоянии.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

8 августа сообщалось, что мигрант из Таджикистана получил срок за надругательство над российским школьником.

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Елизавета Новикова
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