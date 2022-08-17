На российском необитаемом острове спустя 26 лет возобновили метеонаблюдения

Метеорология вернулась на необитаемый остров в Карском море спустя 26 лет

Спустя 26 лет возобновились необходимые для Севморпути метеорологические наблюдения на необитаемом острове Уединения в Карском море. Об этом сообщается на сайте Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

7 августа на российском острове установили автоматическую метеорологическую станцию (АМС), которая не требует постоянного обслуживания и присутствия людей. Она состоит из датчиков, которые производят наблюдения за атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха, параметрами ветра.

Каждые три часа вся эта информация передается в центр сбора в Архангельске и далее транслируется в Гидрометцентр России. Источниками электроэнергии для станций являются аккумуляторные батареи, питающиеся от солнечных панелей и ветрогенератора.

«Возобновление работы станции Остров Уединения особенно важно, наблюдательная сеть в этом районе Арктики очень редкая. Метеостанции, располагающиеся вдоль Ледовитого океана работают для обеспечения функционирования Северного морского пути. От объема и точности получаемых на них сведений зависит эффективность проводки караванов судов по трассе Севморпути», — уточнили в пресс-службе Северного УГМС.

Ранее стало известно, что на полигоне Октябрьской железной дороги в Мурманской области построят первую в мире заполярную сортировочную станцию Шонгуй.