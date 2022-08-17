В России построят первую в мире заполярную сортировочную станцию

В Мурманской области построят первую в мире заполярную сортировочную станцию Шонгуй

На полигоне Октябрьской железной дороги в Мурманской области построят первую в мире заполярную сортировочную станцию Шонгуй. Об этом сообщает газета «Гудок».

По информации издания, строительство станции начнется в 2025 году, а сдать ее планируется к 2030 году. Проект является частью реконструкции Мурманского транспортного узла. Инфраструктура будет реализована с учетом решений, принятых при строительстве станции Лужская-Сортировочная.

Предполагается, что Шонгуй увеличит объемы железнодорожных перевозок в сообщении с Мурманским морским портом и портом Лавна до 100 миллионов тонн в год. Станция будет перерабатывать транзитные и экспортные грузы, среди которых уголь, железорудный концентрат, удобрения, а также товары, направляющиеся из Китая на запад Европы через Россию.

Ранее стало известно, что почту и грузы в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа начнут доставлять с помощью беспилотников. В Федеральном агентстве воздушного транспорта рассказали, что это особенно актуально для жителей труднодоступных районов. Беспилотники также помогут при обследовании важных инфраструктурных объектов.