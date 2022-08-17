В США сочли визовые ограничения для россиян ошибочным шагом

Обозреватель Newsweek назвал визовые ограничения для россиян наивным и ошибочным шагом

Ведение западными странами ограничений на выдачу виз гражданам России стало бы наивным и ошибочным шагом, способным лишь усугубить ситуацию. Такое мнение выразил политический обозреватель журнала Newsweek Энтони Константини (Anthony J. Constantini).

«Они могут происходить из лучших побуждений — положить конец войне в Украине. Но нет никаких оснований полагать, что они вообще что-либо сделают для достижения этой цели», — заявил публицист. Он отметил, что подобные меры стали бы «санкциями назло» и не имели бы ожидаемого на Западе воздействия на россиян.

При этом Константини добавил, что обсуждение аналогичных мер со стороны США является лишь вопросом времени. «Это было бы весьма печально, ведь эти запреты наивны и ошибочны», - заключил он.

Ранее власти Финляндии решили сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз. Приоритет в выдаче документов будет отдаваться заявителям, планирующим посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам. Позже глава МИД республики уточнил, что новые ограничения вступят в силу с 1 сентября.