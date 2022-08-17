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Зарегистрирован первый случай заражения собаки оспой обезьян

The Washington Post: в Париже собака заразилась оспой обезьян от людей

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В Париже зарегистрирован первый предполагаемый случай заражения собаки вирусом оспы обезьян. Об этом сообщает The Washington Post.

Оспой обезьян заразилась четырехлетняя левретка. Сначала симптомы болезни появились у ее хозяев, а спустя 12 дней идентичные проявления заметили и у собаки. У нее появились раздражения на коже и слизистых оболочках, гнойники на животе и язвы на заднем проходе.

Хозяева собаки признались, что позволяли ей спать с ними на кровати. При этом они ограничивали контакты питомца с другими животными и людьми после того, как заболели.

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«Это первый случай передачи вируса от человека собаке, о котором мы знаем», — заявила Розамунд Льюис, ведущий специалист Всемирной организации здравоохранения по оспе обезьян.

В отчете, опубликованном в медицинском журнале The Lancet, Льюис призвала изолировать домашних животных от членов семьи, которые могут быть заражены вирусом. Она добавила, что пока неизвестно, может ли собака являться переносчиком оспы обезьян.

Исследователи призвали к дальнейшему изучению вторичной передачи вируса через домашних животных.

Ранее сообщалось, что житель США сначала получил положительный результат теста на COVID-19, а потом узнал, что болен оспой обезьян. Мужчина заявил, что чувствовал себя ужасно с двумя болезнями.

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Алиса Удовик
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