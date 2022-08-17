В Москве впервые с февраля выявили больше 10 000 случаев COVID-19

Оперштаб сообщил о выявлении более 10 000 случаев COVID-19 в Москве впервые c 16 февраля

В Москве за минувшие сутки выявили 10 241 случай заражения коронавирусом, всего с начала пандемии в городе выявили 2 928 275 заболевших. Об этом в среду, 17 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Последний раз больше 10 тысяч случаев COVID-19 в столице выявляли 16 февраля — тогда зафиксировали 11 262 заражения.

Число госпитализаций в городе за минувшие сутки составило 407. Выздоровели и вылечились 7 820 пациентов. Общий показатель выздоровлений достиг 2 696 223.

Скончался 21 человек, всего с начала пандемии в Москве умерли 44 764 пациента с COVID-19.

В России за последние сутки выявили 33 106 случаев коронавируса — более 30 000 заражений в стране выявили впервые с 20 марта. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 964 246.

16 августа из-за роста числа случаев коронавируса в стране Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в общественных местах, в транспорте, а также закрытых помещениях. В службе отметили, что 48,6 процента выявленных новых случаев COVID-19 приходится на три региона — Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.