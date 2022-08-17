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На Украине заявили о потере части нефтяных активов

«Нафтогаз»: многие нефтяные и перерабатывающие активы на Украине потеряны

Фото: Петр Сивков / ТАСС

Cитуация в топливной сфере Украины сложная, многие нефтяные и перерабатывающие активы потеряны, сказал глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью изданию .

«С 24 февраля, во-первых, мы потеряли многие наши нефтяные и перерабатывающие активы. Тот же Шебелинский газоперерабатывающий завод. Из-за ракет. Он не работает и не может работать в ближайшее время», — отметил он. Похожая ситуация, по словам Витренко, с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом. Почти 50 процентов добычи природного газа Украины оказалось в зоне боевых действий в Харьковской области, заявил глава «Нафтогаза».

По данным The Washington Post, после начала военной спецоперации Россия взяла под контроль на Украине множество месторождений полезных ископаемых, которые в совокупности оцениваются в 12,4 триллиона долларов.

По данным аналитической компании SecDev, Россия контролирует 63 процента украинских месторождений угля, 11 процентов месторождений нефти и 20 процентов месторождений природного газа.

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Платон Щукин
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