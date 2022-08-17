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Турция опровергла сообщения о начале операции в Сирии

Министр внутренних дел Турции Сойлу опроверг сообщения о начале операции в Сирии
Сулейман Сойлу

Сулейман Сойлу. Фото: Ovsyannikova Yulia / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу опроверг сообщения о начале операции в Сирии. Его слова передает телеканал A Haber.

Сообщается, что из мечетей в регионах на границе с Сирией были сделаны объявления о начале военной операции против курдских военизированных формирований. Как объяснил Сойлу, он уже поговорил по этому поводу с губернатором. «Такого комендантского часа нет», — констатировал он.

Информацию о начале операции не подтвердили и сирийские курды, отмечает РИА Новости. Как сообщил представитель «Сирийского демократического совета» в США Бассам Сакер, никаких атак не было. «Мы считаем, что ни Россия, ни США такие атаки не одобряли», — сказал он. При этом, по его словам, Но мы на границе увеличилось число атак беспилотников, которые нацелены на гражданских и руководство самоуправлений.

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Марина Совина
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