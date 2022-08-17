Американский сенатор предложил Байдену переквалифицироваться в продавца

Сенатор Кеннеди: американцы предпочли бы видеть Байдена в качестве продавца телемагазина

Большинство американцев предпочли бы видеть президента США Джо Байдена в качестве продавца телемагазина, а не главы государства. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Джон Нили Кеннеди в эфире телеканала Fox.

Он отметил, что у 79-летнего главы Белого дома очень низкие рейтинги. «Я думаю, что большинство избирателей в нашей стране считают, что Байдену было бы лучше продавать катетеры на ночном телевидении, чем быть президентом Соединенных Штатов», — заявил сенатор.

По мнению Кеннеди, то, как Байден справляется с работой, «достойно сожаления». В частности, он указал на неудачную политику главы Белого дома во время пандемии COVID-19, провал в Афганистане и тот факт, что Байден лишил США энергетической независимости. В то же время политик подчеркнул, что американцы не испытывают ненависти к своему лидеру.

Ранее бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн призвал Джо Байдена элегантно уйти в отставку. Он пояснил, ссылаясь на физическую и умственную подготовку американского лидера, что глава Белого дома «не в состоянии эффективно руководить своей партией и страной».