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Инфекционист перечислил симптомы новых видов омикрона

Инфекционист Тимаков назвал насморк и нарушение сна симптомами новых видов омикрона

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Основными симптомами новых видов омикрон-штаммов ВА.4, ВА.5 и ВА.2.75 являются насморк и нарушения сна. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, его цитирует ТАСС.

«Это головная боль, это осиплость голоса, это насморк, поражения ЖКТЖКТ, повышенная потливость и нарушения сна», — перечислил проявления инфекции специалист.

Тимаков подчеркнул, что при заражении новыми вариантами вируса обоняние пропадает гораздо реже.

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Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в стране шести случаев заболевания штаммом COVID-19 дельтакрон. По информации службы, пять случаев заражения выявлены в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Инфицированные россияне перенесли болезнь в легкой форме.

16 августа из-за роста числа случаев коронавируса в стране Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в общественных местах, в транспорте, а также закрытых помещениях. В службе также отметили, что 48,6 процента выявленных новых случаев COVID-19 приходится на три региона — Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

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Анастасия Шейкина
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