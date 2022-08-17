Норвегия окажет Украине военную помощь
Министр обороны Украины Резников заявил, что Норвегия передаст Киеву пакет военной помощи
Норвегия передаст Украине новый пакет военной помощи. Об этом министр обороны республики Алексей Резников написал на своей странице в Twitter после телефонного разговора со своим норвежским коллегой Бьорном Арилдом Грамом.
Он заявил о готовности Осло в очередной раз оказать Киеву военную помощь, добавив, что Норвегия также будет заниматься обучением украинских солдат.
В июне сообщалось, что норвежские власти передали Украине 22 американские самоходные гаубицы M109, а также запасные части к ним, боеприпасы и другое снаряжение. При этом в военном ведомстве королевства отметили, что на смену им пришли новые, поставленные Южной Кореей.