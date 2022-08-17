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Норвегия окажет Украине военную помощь

Министр обороны Украины Резников заявил, что Норвегия передаст Киеву пакет военной помощи

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Норвегия передаст Украине новый пакет военной помощи. Об этом министр обороны республики Алексей Резников написал на своей странице в Twitter после телефонного разговора со своим норвежским коллегой Бьорном Арилдом Грамом.

Он заявил о готовности Осло в очередной раз оказать Киеву военную помощь, добавив, что Норвегия также будет заниматься обучением украинских солдат.

В июне сообщалось, что норвежские власти передали Украине 22 американские самоходные гаубицы M109, а также запасные части к ним, боеприпасы и другое снаряжение. При этом в военном ведомстве королевства отметили, что на смену им пришли новые, поставленные Южной Кореей.

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Георгий Нестеров
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