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Норвегия передала Украине 22 артиллерийские установки

Минобороны Норвегии сообщило о передаче Украине 22 самоходных гаубиц

Фото: Frederik Ringnes / Forsvaret

Норвегия передала Украине 22 артиллерийские установки класса самоходных гаубиц, в том числе запасные части, боеприпасы и другое снаряжение. Об этом сообщило министерство обороны Норвегии, соответствующее заявление опубликовано на сайте.

В ведомстве пояснили, что Осло уже заменила свои установки новыми — их поставила Южная Корея. Поскольку нужды в гаубицах M109, оставшихся в распоряжении властей страны, больше не было, их решили передать Киеву.

По словам представителей Минобороны, орудия уже прибыли на территорию Украины, об их отправке долго не сообщали из соображений безопасности.

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7 июня стало известно о поражении на Украине норвежской самоходной установки М109А3, а также двух произведенных в США гаубиц М777. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Позже министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за последние десять дней российские военные уничтожили на Украине 51 единицу иностранной военной техники, среди которой две реактивные системы залпового огня (РСЗО), 12 бронемашин, 21 гаубица и 16 беспилотников, переданных ВСУ другими странами.

Ударная волна
Виктория Кондратьева
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