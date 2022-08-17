Полицейские задержали официанта московского кафе за изнасилование коллеги

В Москве полицейские задержали 23-летнего официанта за изнасилование молодой коллеги

В Москве задержали 23-летнего официанта, который изнасиловал 21-летнюю коллегу на рабочем месте. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, инцидент произошел 15 августа в кафе на улице Удальцова. Полицейские задержали молодого человека на следующий день.

В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Москве двое сотрудников кафе изнасиловали 22-летнюю коллегу в ее первый рабочий день. После окончания рабочего дня молодые люди предложили ей и еще одной сотруднице погулять по городу и выпить алкоголь. Девушки согласились. Когда россиянка проснулась на следующее утро, то поняла, что ее изнасиловали.