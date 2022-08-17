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В ДНР назвали число взятых под контроль населенных пунктов

Штаб теробороны ДНР заявил о взятии под контроль 268 населенных пунктов республики

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) назвали число взятых под контроль населенных пунктов. Соответствующая сводка опубликована в Telegram-канале штаба.

В ведомстве заявили, что к 17 августа подразделениям Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил (ВС) России удалось установить контроль над 268 населенными пунктами в ДНР, включая село Вершина.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что город Северск в ДНР был блокирован союзными войсками с нескольких сторон. Он также анонсировал их дальнейшее продвижение, однако не стал уточнять конкретные сроки.

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Алевтина Запольская
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