Штаб теробороны ДНР заявил о взятии под контроль 268 населенных пунктов республики

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) назвали число взятых под контроль населенных пунктов. Соответствующая сводка опубликована в Telegram-канале штаба.

В ведомстве заявили, что к 17 августа подразделениям Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил (ВС) России удалось установить контроль над 268 населенными пунктами в ДНР, включая село Вершина.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что город Северск в ДНР был блокирован союзными войсками с нескольких сторон. Он также анонсировал их дальнейшее продвижение, однако не стал уточнять конкретные сроки.