Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР сообщили о блокировании Северска союзными войсками

Посол ЛНР Мирошник сообщил, что Северск блокирован союзными войсками с трех сторон

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Город Северск в Донецкой народной республике (ДНР) блокирован союзными войсками с нескольких сторон. Об этом сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 1».

«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений», — сказал представитель республики.

По его словам, далее союзные войска однозначно будут продвигаться, однако точные сроки неизвестны. «Никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается», — заключил он.

Ранее офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко заявил о позитивных сдвигах в районе Артемовска, Соледара и Северска. Он пояснил, что в агломерации трех городов подразделения НМ ЛНР демонстрируют «существенные успехи», которые позволяют «смотреть с оптимизмом на происходящее».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили о блокировании Северска союзными войсками
Политолог назвал выгоду от возможного сотрудничества России и Афганистана
В Британии предрекли Украине «удар в спину» от Запада
Девочки-подростки избили школьницу в российском парке и попали на видео
В России показали новую станцию разведки
В Британии из-за жары из воды показалась затопленная деревня
Цены на электричество предложили регулировать по-новому
В Петербурге пенсионерка попыталась помыть пистолет и выстрелила себе в ногу
Назван единственный путь спасения от кризиса в Европе
Россиянам стали доступны сотни турецких брендов обуви
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.