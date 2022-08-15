В ЛНР сообщили о блокировании Северска союзными войсками

Посол ЛНР Мирошник сообщил, что Северск блокирован союзными войсками с трех сторон

Город Северск в Донецкой народной республике (ДНР) блокирован союзными войсками с нескольких сторон. Об этом сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 1».

«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений», — сказал представитель республики.

По его словам, далее союзные войска однозначно будут продвигаться, однако точные сроки неизвестны. «Никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается», — заключил он.

Ранее офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко заявил о позитивных сдвигах в районе Артемовска, Соледара и Северска. Он пояснил, что в агломерации трех городов подразделения НМ ЛНР демонстрируют «существенные успехи», которые позволяют «смотреть с оптимизмом на происходящее».