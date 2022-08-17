Сооснователь Pink Floyd счел правительство США способным убить Ассанжа

Сооснователь Pink Floyd Уотрес заявил, что правительство США может убить Джулиана Ассанжа

Сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что правительство США способно убить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Джулиан все еще в тюрьме Белмарш, он по дороге на экстрадицию в США, где правительство США может его тайно убить», — заявил музыкант на митинге в Вашингтоне.

Уотерс призвал генпрокурора США Меррика Гарланда делать свою работу и вместе с митингующими скандировал «освободите Ассанжа». «Все, что вы можете сделать, — никогда не замолкать», — сказал он собравшимся.

Ранее Роджер Уотерс раскритиковал президента США Джо Байдена из-за политики Вашингтона в отношении Украины. По его словам, российская спецоперация в республике стала ответом на продвижение НАТО к границам России, несмотря на обещание Североатлантического альянса не делать этого.

17 июня глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет заключения. Юридическая команда основателя WikiLeaks, в свою очередь, тогда заявила, что будет обжаловать данное решение. Позже Ассанж обжаловал решение о его экстрадиции.

Дело против Джулиана Ассанжа было возбуждено после того, как на сайте WikiLeaks были опубликованы документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции против Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019-м его лишили политического убежища, с тех пор он содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне.