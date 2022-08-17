В Иркутской области самолет совершил аварийную посадку с поврежденным крылом

Пассажирский лайнер АН-24 совершил аварийную посадку в Усть-Куте из-за поврежденного крыла

Российский пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» с поврежденным крылом совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутской области. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительной информации, 17 августа около 10:00 (05:00 по Москве) лайнер, выполнявший рейс из Иркутска в Усть-Кут, при заходе на посадку задел левым крылом поверхность земли.

В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры уточнили, что воздушное судно совершало посадку в сложных метеоусловиях. Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего подломилась передняя стойка шасси и повредилось крыло.

Отмечается, что в момент инцидента на борту находились четыре члена экипажа и 44 пассажира, пострадавших нет. В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в августе пассажирский самолета авиакомпании Red Wings, следовавший из Москвы в Анталью, совершил экстренную посадку в Сочи из-за недомогания пассажира. Во время полета у пассажира 1972 года рождения резко ухудшилось состояние здоровья.