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Боеспособность польской армии оценили

Доктор военных наук Сивков назвал устаревшим польское вооружение

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польская армия не является боеспособной в достаточной мере из-за устаревшего по многим параметрам вооружения. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны (ПВО), танках и самолетах. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил доктор военных наук Константин Сивков.

Польский отставной генерал Мечислав Бенек в эфире радиостанции Тok.fm признал, что даже оснащение современным оборудованием не обеспечит Варшаву должной противовоздушной защитой.

По словам военного, объявленные правительством планы по закупкам военной техники для модернизации армии создают впечатление, что за несколько лет польская армия обеспечит стране хорошую и мощную защиту. Однако возникают большие сомнения в реализации данных намерений, считает Бенек.

«Польская армия боеспособна. Вопрос только, против какого противника, — сказал Сивков. — ПВО в стране осталась со времен Варшавского договора, поставлять стране новейшие системы отказались США. Не стали они поставлять и современные танки, только устаревшие и ранних модификаций. То же, кстати, и с самолетами — даже Миг-29, оставшийся в стране со времен СССР, превосходит американские поставки».

Из-за отсутствия возможности договориться с США, Польша, по словам военного эксперта, даже задумалась над закупками в Южной Корее. Потому слова польского генерала, уверен Сивков, имеют под собой веские основания.

«К тому же в стране всего четыре боеспособных дивизий численностью около 60 тысяч человек. Вот и все, что имеет боеспособная армия. К тому же надо иметь ввиду, что в Польше отсутствует собственная серьезная военная промышленность», — добавил военный эксперт.

Ранее американский военный эксперт Даниэль Гур назвал странной идею Польши купить у Южной Кореи современные танки K2. Также он предупредил о проблемах из-за несовместимости новой техники с техникой США.

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Наталия Белова
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