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В российском аэропорту лопнуло покрытие на взлетно-посадочной полосе

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Минеральных Вод лопнуло покрытие

Фото: Unsplash

В аэропорту Минеральных Вод лопнуло покрытие на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Как стало известно изданию, в результате происшествия ВПП стала короче на 1200 метров, а в небе образовалась пробка из ожидающих приземления самолетов. Отмечается, что на поврежденную полосу устанавливают два прожектора, которые должны будут обозначить место, откуда можно приземляться.

Как сообщил РИА Новости глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, ситуация в аэропорту штатная, поводов для беспокойства нет. Он отметил, что службы уже заканчивают ремонтные работы.

Ранее крупнейшая авиабаза Королевских ВВС Великобритании Брайз-Нортон и лондонский аэропорт Лутон приостановили работу из-за рекордной жары. Сообщалось, что причиной прекращения полетов на базе в Оксфордшире стало частичное расплавление взлетно-посадочной полосы.

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Марина Совина
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