Белорусскую гуманитарную помощь привезли в Запорожье

Белорусская делегация привезла в Мелитополь Запорожской области гуманитарную помощь

Делегация из Белоруссии привезла в город Мелитополь гуманитарную помощь, включая детское питание и медикаменты. Об этом РИА Новости сообщил председатель оргкомитета белорусской политической партии «СОЮЗ» Сергей Лущ.

«Мы здесь с гуманитарной миссией, достаточно представительная по своему составу делегация из Республики Беларусь. Мы работаем в одном из районов Мелитополя: привезли детское питание, медикаменты и подгузники для взрослых. Понимаем, как сейчас сложно людям», — рассказал Лущ.

Он отметил, что одними из приоритетных целей являются налаживание культурных связей с освобожденными территориями, а также взаимодействие в области гуманитарной и молодежной политики.

«Искренне считаю, что именно сегодня нужно закладывать фундамент для нашего общего будущего, поскольку и в Республике Беларусь нет ни одного человека, который бы сегодня не сопереживал тому, что здесь происходит», — высказался белорусский политик.

Накануне помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский заявил, что армия республики не занимается подготовкой к участию в специальной военной операции России на Украине. «Ранее они утверждали, что наши вооруженные силы уже в Украине. Теперь каждый день они говорят, что вот-вот мы будем там. Хочу напомнить еще раз слова главнокомандующего: "Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле". И мы к этому готовы», — заявил офицер.