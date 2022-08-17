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СКР начал проверку после аварийной посадки самолета с поврежденным крылом

СКР начал проверку после аварийной посадки пассажирского лайнера АН-24 в Усть-Куте

Фото: Telegram-канал «Подъем»

Следственный комитет России (СКР) начал проверку после аварийной посадки российского пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» с поврежденным крылом в аэропорту Иркутской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Проверки проходят по части 1 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») Уголовного кодекса (УК) РФ.

По предварительной информации, 17 августа около 10:00 (05:00 по Москве) лайнер, выполнявший рейс из Иркутска в Усть-Кут, при заходе на посадку задел левым крылом поверхность земли.

Воздушное судно совершало посадку в сложных метеоусловиях. Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего подломилась передняя стойка шасси и повредилось крыло. В момент инцидента на борту находились четыре члена экипажа и 44 пассажира, пострадавших нет.

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Екатерина Власова
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