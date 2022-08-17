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Врачи предупредили россиян об опасной боли после уколов

Врач Слободина: боль, припухлость и лихорадка могут говорить об абсцессе в месте укола

Фото: Steven Cornfield / Unsplash

Боль и лихорадка, появившиеся после укола, могут говорить об опасных процессах в организме, сообщила терапевт, ревматолог, кандидат медицинских наук Галина Слободина. Ее слова приводит издание Ura.ru.

По ее словам, если в области введения внутримышечного укола возникла припухлость, вздутие, покраснение, и при этом поднялась температура, нужно идти к хирургу: эти симптомы могут говорить о возникновении абсцесса. «В некоторых случаях сформировавшийся абсцесс приходится вскрывать и эвакуировать оттуда нагноение субстрата. Потому что иногда при протыкании в сосуды попадает определенное количество крови. Это способствует нагноению», — предупредила Слободина, попросив не ждать, пока боль пройдет, и не делать на воспалившемся месте йодовых сеточек.

Врач отметила, что причиной длительной боли после внутримышечных уколов может быть нарушение техники введения иглы и накопление лекарства. Медсестры, пояснила она, делают укол в верхний наружный квадрант на ягодичной мышце, где накапливается лекарство, а сами пациенты или их родственники часто не попадают в этот квадрант. Если препарат более плотный, продолжила Слободина, он может дольше задерживаться и медленнее расходиться в кровь. «Если нет покраснений, припухлостей, то участок достаточно несколько раз потереть», — подсказала она, как поступить в этом случае.

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Кроме того, главный врач медицинской клиники НАКФФ, анестезиолог-реаниматолог Леонид Карев указал на то, что боль и онемение в области укола могут говорить о повреждении нервного окончания. «Если боль в месте укола сопровождается онемением, то она может быть результатом повреждения нервного окончания. Если она приобретает настойчивый ноющий и тянущий характер, то нужно обратиться к врачу-неврологу», — сказал он, добавив, что раны плохо заживают при различных заболеваниях: сахарном диабете, анемии, атеросклерозе, хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы и легких.

Ранее терапевт Лидия Голубенко назвала опасные причины покраснения и жжения ушей. Эксперт отметила, что обычно уши краснеют из-за реакции капилляров на физические и психические стимулы со стороны организма: из-за стресса или инфекции, после тяжелого труда и так далее.

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Александра Лисица
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