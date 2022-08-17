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В хостеле в центре Москвы произошел пожар

Семь постояльцев хостела в центре Москвы удалось спасти при пожаре

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В центре Москвы на первом этаже трехэтажного здания произошел пожар. Сотрудникам МЧС удалось спасти семь постояльцев хостела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

«В ходе тушения возгорания в хостеле на Кожевническом проезде спасены семь человек», — сказал источник агентства.

В ведомстве уточнили, что пожар полностью ликвидировали к 18:50. Площадь возгорания достигла 15 квадратных метров.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Экспертам МЧС предстоит выяснить обстоятельства ЧП.

Ранее в Ростове-на-Дону в торговом центре «Янтарный» произошло возгорание складских помещений и поддонов с прессованной бумагой, которые были размещены на открытой площадке.

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Никита Абрамов
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