В хостеле в центре Москвы произошел пожар

Семь постояльцев хостела в центре Москвы удалось спасти при пожаре

В центре Москвы на первом этаже трехэтажного здания произошел пожар. Сотрудникам МЧС удалось спасти семь постояльцев хостела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

«В ходе тушения возгорания в хостеле на Кожевническом проезде спасены семь человек», — сказал источник агентства.

В ведомстве уточнили, что пожар полностью ликвидировали к 18:50. Площадь возгорания достигла 15 квадратных метров.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Экспертам МЧС предстоит выяснить обстоятельства ЧП.

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