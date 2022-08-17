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ФСБ раскрыла число приехавших в Россию из ДНР и ЛНР

Погранслужба ФСБ: в Россию в апреле-июне приехали более полумиллиона жителей Донбасса

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Погранслужба Федеральной службы безопасности (ФСБ) впервые раскрыла число перемещений жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на территорию России во втором квартале 2022 года. Об этом сообщает РБК.

По данным ведомства, в апреле-июне в Россию прибыли 507 тысяч граждан республик Донбасса: 214 тысяч жителей ДНР и 293 тысячи из ЛНР. При этом россияне совершили 412 тысяч поездок в эти республики.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что условием для продления сроков пребывания беженцев из Донбасса на территории России является продолжение спецоперации на Украине и в ДНР и ЛНР после августа. «Продлевать будем, конечно. Другого варианта нет. Даже обсуждать нечего», — объявил Медведев.

Здесь и сейчас
Марина Совина
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