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В Латвии продлят ВНЖ для россиян в исключительных случаях

Премьер Латвии Кариньш заявил о продлении ВНЖ россиянам для учебы и воссоединения с семьей

Фото: Shutterstock

Россиянам могут продлить виды на жительство (ВНЖ) в Латвии в исключительных случаях. Об этом заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш, передает портал Rus.lsm.lv.

По его словам, латвийское правительство решило ужесточить иммиграционный закон в отношении граждан России. «Также мы договорились в отношении постоянных видов на жительство, которые относятся и к женатым парам, что в будущем разрешение будет выдано только после сдачи экзамена по госязыку», — сказал он.

Подчеркивается, что продление ВНЖ предусмотрено только в случае учебы, воссоединения семьи и по гуманитарным причинам. Кроме того, следует удовлетворить просьбу о продлении документа оппозиционерам, заявил глава комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Айнарс Латковскис.

Помимо этого, предлагается провести аудит по уже выданным ВНЖ. «Если получатель не может доказать законное происхождение своих средств, тогда согласно директиве Противодействия отмыванию денег на основании войны можно аннулировать временный вид на жительство и конфисковать имущество или финансовые средства», — заявил председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс.

Ранее стало известно, что власти Латвии договорились не продлевать ВНЖ для граждан России ​​и ограничить для них въезд в республику по шенгенским визам. Премьер добавил, что соответствующий законопроект должно предоставить МВД.

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Анастасия Заикина
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