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69-я параллель

В российском регионе спасли выставленных на продажу краснокнижных птиц

Сотрудники Минэкологии Красноярского края спасли выставленных на продажу птенцов пустельги

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сотрудники Минэкологии Красноярского края нашли в интернете объявление о продаже птенцов пустельги — перелетно-гнездящейся птицы из Красной книги. Об этом сообщает портал «Мой Красноярск».

Краснокнижных птенцов забрали у продавца в российском регионе, ему выписали штраф. Птиц передали в парк «Роев ручей» на реабилитацию -- им была всего неделя с момента рождения.

Хищные птицы после изъятия у продавца не могли самостоятельно есть, они были слабы. Специалисты выкармливали их с помощью пинцета. Птенцов также научили охотиться. Вскоре их всех выпустили на волю.

Пустельга — птица, которую запрещено изымать из дикой природы. Степная пустельга внесена в Красные книги России и Красноярского края. Птица является хищной: она хватает добычу когтями и убивает ее ударом клюва в затылок.

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Анастасия Шейкина
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