Кардиолог Минздрава предупредил о связанных с COVID-19 рисках инфаркта

Кардиолог Минздрава Бойцов назвал вакцинации лучшей защитой от связанных с COVID-19 рисков

Коронавирусная инфекция может провоцировать инсульты, инфаркты, а также заболевания сердца, связанные с воспалением. Об этом предупредил главный внештатный кардиолог Минздрава России по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов, пишет РИА Новости.

Кроме того, COVID-19 может провоцировать воспалительный процесс, который обостряется и вызывает тромбоз. При этом пожилые люди являются одной из самых уязвимых групп населения перед постковидными осложнениями, отметил эксперт.

Бойцов подчеркнул, что лучшей профилактикой подобных осложнений является вакцинация. Также снизить риск может помочь контроль артериального давления и прохождение углубленной диспансеризации.

Ранее ученые Университета Глазго выяснили, что госпитализация с COVID-19 связана с рядом долгосрочных проблем со здоровьем. У одного из восьми пациентов, госпитализированных с COVID-19, наблюдались воспаление сердца, а также системное воспаление и повреждение других органов, таких как почки.