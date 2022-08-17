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Президент Молдавии признала вероятность катастрофы на ЗАЭС

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что риски катастрофы на ЗАЭС все же есть

Фото: РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду во время эфира на телеканале Nord News признала вероятность аварии на Запорожской АЭС, невзирая на надежду правительства страны избежать катастрофы. Ее слова передает Radio Sputnik.

Чуть раньше в молдавском министерстве экологии заявили, что отслеживают уровень радиации в стране и сотрудничают с украинскими коллегами для обмена данными, которые потом передаются президенту и премьер-министру. «Мы надеемся, что ядерной катастрофы можно избежать, потому что это привело бы к трагедии, надеюсь, что подобная ошибка не будет допущена… Мы надеемся, что этого не произойдет, но риски есть», — сказала Санду.

Она также рассказала, что молдавские ведомства работают над обеспечением безопасности населения. Например, министерство здравоохранения получило от Румынии йодид калия. Его будут раздавать гражданам, если будет повышен уровень радиации в регионе.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о нанесении ударов Вооруженными силами Украины по слабым местам Запорожской АЭС, включая систему охлаждения. Он подчеркнул необходимость постоянного охлаждения реактора, потому что он может перегреться и стать неуправляемым.

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Варвара Кузьмина
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