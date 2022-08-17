Сбер получил патенты на технологии по распознаванию дипфейков

Сбербанк: технологии повысят эффективность обнаружения изменения лиц людей на видео

Сбербанк получил два патента на технологии, которые были созданы в рамках исследования по выявлению дипфейков, сообщается на сайте организации. Они призваны повысить эффективность обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей на видео.

«Основу технологий составляет ряд ансамблей нейросетевых моделей класса EfficientNet (патент №2768797) и метод амплификации и анализа средствами ИИ микроизменений в цветах объектов на кадрах (патент №2774624)», — отмечается в сообщении.

Особенностью системы является возможность обработки видеоконтента с несколькими лицами в кадре. В таких случаях система выявляет отдельное лицо и оценивает его достоверность, что позволяет противодействовать методам обхода систем по выявлению дипфейков.

Отмечается, что эффективность системы при замерах составила 98 процентов. Разработанные технологии защищают от кибератак с обходом систем Face Recognition и Liveness Detection, выявляют информационные атаки на ранних стадиях для борьбы с фейковыми новостями, а также обеспечивают защиту переговоров по видео-конференц-связи.

Ранее сообщалось, что Сбер запустил специальный проект, который поможет родителям подготовиться к новому учебному году выгодно и лучше понять предпочтения своих детей. На сайте проекта под девизом «Тут все, что нужно детям» собраны самые актуальные предложения товаров и сервисов для учебы от Сбера и компаний-партнеров.