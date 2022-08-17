Российский стилист назвала самую модную обувь на осень и зиму

Стилист Полянинова назвала ботфорты самой модной обувью на осень и зиму 2022-2023 годов

Российский стилист Яна Полянинова назвала самую модную обувь на осень и зиму 2022-2023 годов. Соответствующий материал приводит Marie Claire.

По словам эксперта, в грядущем сезоне будут актуальны различные виды туфель, например на скошенном или массивном каблуке с платформой, а также с острыми носами и тонкими ремешками. Кроме того, популярными станут сандалии-гладиаторы и балетки, которые появились в линейках таких брендов, как Miu Miu, Markarian и Proenza Schouler, отметила собеседница издания.

В список вошли и резиновые сапоги, ботфорты, сапоги и ботильоны в стиле вестерн, а также изделия с меховой отделкой, представленные марками Loewe, Off-White, Rick Owens и Bottega Veneta.

Кроме того, Полянинова порекомендовала обратить внимание на моду 2000-х годов. «Дизайнеры советуют добавить в повседневный гардероб босоножки, туфли и мюли, вдохновленные эстетикой нулевых. Такие можно найти у Sergio Hudson, Coperni и, конечно, у главных адептов моды нулевых Blumarie», — добавила специалистка.

В августе ортопеды назвали самую вредную обувь. Специалисты объяснили, что не следует носить балетки в течение длительного времени, поскольку эта обувь на плоской подошве не поддерживает стопу должным образом.