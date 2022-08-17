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Блогерша примерила одежду бренда Кардашьян и удивилась своему непристойному виду

Блогерша Микаэла Фаррер заказала белье бренда Кардашьян и удивилась его маленькому размеру

Кадр: @michaela_farrer

Блогерша Микаэла Фаррер заказала изделие бренда корректирующего белья и одежды Skims, принадлежащего американской звезде реалити-шоу Ким Кардашьян, и удивилась своему непристойному в нем виду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала трусы бежевого цвета с завышенной талией и широкой резинкой в районе пояса. При этом юзерша приложила их к своему телу с озадаченным выражением лица, выяснив, что они едва прикрывают ее бедро из-за слишком маленького размера. «Кажется, это разновидность детской одежды», — отметила инфлюэнсерша.

В то же время автор ролика призналась, что рискнула примерить данный предмет гардероба, однако не отважилась показаться в нем зрителям, поскольку выглядела неприлично.

Ранее в августе сообщалось, что бразильская блогерша Алексия Брага также заказала популярный наряд бренда Skims и расплакалась из-за своего внешнего вида. На размещенных кадрах девушка позирует в облегающем платье длины макси в рубчик на тонких бретелях. При этом заметно, что данный предмет гардероба подчеркивает все особенности фигуры инфлюэнсерши, включая округлый живот.

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Карина Черных
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