Блогерша с большой грудью побоялась нагнуться в купальнике бренда Кардашьян

Блогерша Уорнс оценила купальник бренда Кардашьян, назвав его непригодным к использованию

Обладательница большой груди, блогерша Дженнифер Уорнс заказала купальник бренда корректирующего белья и одежды Skims, принадлежащего звезде реалити-шоу Ким Кардашьян, и побоялась в нем нагибаться. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка запечатлена в монокини (слитном купальнике) розового оттенка с вырезом, который обнажал ее живот и нижнюю часть бюста. При этом юзерше пришлось положить руку на голую грудную клетку, чтобы придать себе более приличный вид. «Чувствую, если я наклонюсь или подниму руки, моя грудь выскочит», — заявила Уорнс.

При этом тиктокерша отметила, что, возможно, данный вариант изделия имеет своих поклонников. Однако она назвала его непригодным к использованию и оценила на два балла из 10.

В июле сообщалось, что блогерша Эшли Сантанджело заказала платье бренда Ким Кардашьян Skims и удивилась его длине. На размещенных кадрах юзерша предстала в облегающем наряде розового цвета на тонких бретелях стоимостью 78 долларов (приблизительно 4,8 тысячи рублей). При этом сначала она показала свою фигуру до талии, а затем перевела камеру на ноги, продемонстрировав, как подол платья спадает ниже ее ступней и простирается по полу.