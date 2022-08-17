Россиянин смастерил яхту и начал возить на ней туристов по Соловкам

Василий Дмитриев самостоятельно соорудил яхту и начал возить на ней туристов по Соловкам

Василий Дмитриев самостоятельно соорудил яхту «Моряна» и начал возить на ней туристические группы по Соловкам. Об истории самоучки рассказало агентство ТАСС.

Россиянин признался, что переехал на Соловецкие острова больше 40 лет назад. Его супруга родом из поселка Сумский Посад, расположенного в нескольких километрах от Онежской губы — залива Белого моря.

Мужчина отметил, что смастерил первую лодку пять лет назад. «Потом сделал побольше — опять показалось, что небольшая. Еще больше сделал — 11 метров. Походил — маловата! Сделал "Моряну" — 14 метров длиной, 3,8 метра шириной», — поделился он.

Дмитриев подчеркнул, что собирал яхту своей мечты по книгам. «Сделал все по-своему — второй такой яхты нет», — указал мужчина.

Весь летний сезон россиянин предпочитает проводить на воде. Дмитриев пояснил, что без этих просторов не может жить. «На Соловках как в космосе. Тихо. Здесь особенное место», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что на Соловках впервые за 100 лет отреставрировали Никольскую башню. Она является одной из самых крупных угловых в Соловецкой крепости. Высота Никольской башни вместе с шатром составляет 28 метров.