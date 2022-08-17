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Президент Южной Кореи оценил идею смены режима в КНДР силой

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль: Сеул не хочет насильственной смены режима в КНДР

Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Сеул не может гарантировать сохранение нынешнего строя в КНДР, однако при этом не хочет силовой смены режима. Такое заявление сделал президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, передает РИА Новости.

«Гарантия сохранения строя? Этого правительство Южной Кореи обеспечить не может, но я или наше правительство не хотят грубой или насильственной перемены в статус-кво в северокорейском регионе», — приводит агентство его слова.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что самым важным является мир между Южной и Северной Кореей. Южнокорейский лидер также повторил свои призывы к Северной Корее прекратить разработку ядерного оружия и начать денуклеаризацию в обмен на поэтапную экономическую помощь. При этом он добавил, что любые переговоры Сеула и Пхеньяна не должны стать политическим шоу.

Ране лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о полной готовности страны к военному столкновению с США. В своей речи по случаю 69-й годовщины окончания Корейской войны он также предупредил, что армия Южной Кореи «будет уничтожена» в случае попытки напасть на КНДР.

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Марина Совина
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