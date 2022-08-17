Россиянам перечислили мешающие быстрому похудению привычки

Фитнес-тренер Логвина: быстрому похудению мешают поздние перекусы и строгие ограничения

Эксперт по правильному питанию и фитнес-тренер Яна Логвина перечислила россиянам привычки, которые чаще всего мешают быстрому похудению. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 17 августа.

Специалистка назвала одной из самых распространенных ошибок поздние перекусы и ужины. Избавляться от такого режима она посоветовала постепенно, так как организм, вероятно, будет оказывать сопротивление. Утверждается, что для формирования новых пищевых привычек необходим 21 день.

Логвина также порекомендовала перестать ассоциировать процесс похудения с диетой и строгими ограничениями, поскольку они провоцируют срывы. «Любое ограничение влечет за собой желание его нарушить. Чаще всего, когда диета заканчивается, худеющие наедаются так, что все потраченные усилия идут насмарку», — объяснила специалистка.

Тренер отметила, что нарушения режима питания часто происходят на семейных застольях. Для того, чтобы их избежать, следует поесть перед мероприятием, а на празднике пить больше воды, стараться выбирать белковую пищу (мясо, рыбу) и овощи, отказаться от салатов с жирными заправками. Из алкоголя можно выпить сухое вино или виски, добавила она.

Логвина подчеркнула, что отсутствие поддержки со стороны близких тоже влияет на процесс похудения. «Иногда близкие отговаривают, пытаются накормить, уговорить нарушить режим. Попробуйте им объяснить, что для вас это очень важно и ни в коем случае не ограничивает в том, чтобы жить полной, насыщенной жизнью и заботиться о своем здоровье», — призвала она.

Кроме того, эксперт раскрыла лайфхак, который поможет не набрать вес в отпуске. «Пользуйтесь "правилом одной тарелки", мысленно разделив ее пополам: на одну половину накладывайте овощи и зелень, а оставшуюся половину разделите еще на две части для белка (мясо, рыба, сыр, орехи) и углеводов (крупы, макароны, хлеб)», — рассказала она.

Ранее в августе Логвина перечислила способы, которые помогут избавиться от жировых складок на спине и животе. Чтобы их убрать, инфлюэнсер посоветовала наладить режим питания и избегать «голодных» диет. Для этого следует уделять внимание балансу белков, жиров и углеводов в рационе. По словам специалистки, их процентное соотношение должно быть равно 30:30:40 соответственно.