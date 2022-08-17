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Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Инфекционист Малышев заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве ожидается в сентябре

Фото: Kirill Braga / Reuters

Пик заболеваемости COVID-19 в Москве ожидается в начале сентября. Такие сроки назвал врач-инфекционист Николай Малышев. Его цитирует РИА Новости.

По мнению специалиста, в ближайшее время этот показатель продолжит расти. Максимальное число новых случаев будет регистрироваться, когда люди начнут возвращаться из отпусков, а дети — с каникул, пояснил медик.

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Ранее, 17 августа, стало известно, что в столице впервые с февраля выявили больше 10 000 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие 24 часа этот показатель составил 10 241. Всего с начала пандемии в городе выявили 2 928 275 заболевших.

По данным оперштаба, всего в России за последние сутки зарегистрировали 33 106 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 964 246.

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Евгения Куликова
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