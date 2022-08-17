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В российском регионе организовали «тренировочное вручение повесток»

В Смоленской области началось «тренировочное вручение повесток» в армию жителям до 60 лет

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Смоленской области началось «тренировочное вручение повесток» в армию жителям региона в возрасте до 60 лет, которые состоят на учете в военных комиссариатах. Об этом сообщило издание «Рабочий путь» со ссылкой на местную администрацию.

Тренировку организовали с целью проверки соответствия возможностей и состояния участков и штабов оповещения муниципальных образований, а также уточнения временных показателей их работы.

В материале подчеркнули, что в рамках «плановой тренировки» в российском регионе развернут участки и штабы оповещения районов и сельских поселений.

Жители Смоленской области, которые получили уведомление, должны будут явиться по адресу и в срок, указанный в повестке для уточнения персональных данных.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял об отсутствии планов по введению военного положения в России. Он призвал ориентироваться на заявления президента Владимира Путина о ходе спецоперации, который не раз подчеркивал, что действия на Украине идут по плану.

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Анна Щербакова
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