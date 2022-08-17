Turk.Estate: в июле 2022 года граждане России стали реже покупать жилье в Турции

В июле 2022 года граждане России приобрели в Турции 1028 объектов недвижимости, что на 45,5 процента, или 859 объектов, меньше, чем в июне текущего года. О том, что россияне стали реже покупать жилье в популярной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Turk.Estate.

Наблюдаемое падение показателей в июле стало первым за последние пять месяцев. Несмотря на него, в седьмом месяце 2022 года граждане России купили жилья в Турции на 181,64 процента, или 663 объекта, больше, чем в аналогичный период 2021 года и на 567,53 процента, или 874 объекта, больше, чем в июле 2020 года.

Всего с начала нынешнего года россияне купили в Турции 6900 единиц жилья. Число сделок за первые семь месяцев 2022-го было на 223,77 процента, или на 4700 объектов, больше, чем в аналогичный период 2021-го.

Эксперты отметили, что по количеству сделок с начала года россияне обогнали жителей Ирана, которые ранее считались самыми активными покупателями жилья в Турции. С начала года иранцы приобрели в Турции 5300 объектов недвижимости.

В августе руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова назвала главные мифы россиян о рынке жилья в Турции. Одним из них стало ошибочное представление о высокой стоимости недвижимости в этой стране.