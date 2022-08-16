Названы главные мифы россиян о жилье в Турции

Эксперт Сивова назвала пять главных мифов россиян о рынке жилья в Турции

Россиянам рассказали о наиболее распространенных стереотипах о рынке жилья в Турции. Пять главных мифов назвала руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова, комментарий эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

В топ самых популярных заблуждений вошла высокая стоимость турецкой недвижимости. По словам Сивовой, на данный момент жилье в Турции не является недоступным, однако цена сильно зависит от локации, наличия или отсутствия инфраструктуры. «Сейчас вполне реально найти недорогие объекты даже самых в популярных у россиян городах. Так, например, в Анталье можно найти предложения, начиная от шести миллионов рублей», — рассказала эксперт.

Второй миф — покупать жилье в Турции стоит только у моря. Сивова считает, что это необязательно. Если собственник планирует работать в стране, имеет смысл приобрести недвижимость поближе к работе. Третий миф о непрозрачности рынка жилья и сложности процесса покупки объекта в значительной степени зависит от города — в Стамбуле заключить сделку проще, чем в Анталье и других прибрежных районах.

Многие россияне считают, что в Турции живут южные люди со своеобразными поведением и менталитетом. Однако туристические города, например Анталья и Белек, максимально европеизированы. Распространенным мнением является то, что Турция подходит только для отдыха, но не для работы. Сивова же отмечает, что в стране активно развиваются строительная отрасль и сельское хозяйство, также есть возможность открыть собственное дело.

В июле россиянам назвали главные ошибки при покупке жилья в Турции. Эксперты посоветовали не заключать сделку поспешно ради получения гражданства и обращаться за помощью к юристам.