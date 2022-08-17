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В Тюмени филармонический оркестр выступит под открытым небом

В Тюмени 20 августа пройдет концерт филармонического оркестра с дирижером Медяником

Фото: Rob Simmons / Unsplash

На площади 400-летия Тюмени 20 августа пройдет бесплатный концерт городского филармонического оркестра под открытым небом. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что коллектив оркестра впервые выступит под управлением нового главного дирижера и художественного руководителя Юрия Медяника. Концерт пройдет под открытым небом в классическом академическом направлении и в других музыкальных жанрах.

Российский дирижер Медяник возглавил тюменский филармонический оркестр в августе 2022 года. До этого он шесть лет работал в Московском театре «Новая опера» имени Колобова и был главным дирижером Нижегородского театра оперы и балета.

Ранее, в июле, сообщалось, что в Тюмени в мультицентре «Контора пароходства» открылась выставка современного искусства «Сверх естественного» в жанре мистического реализма. Авторами экспозиции выступили 12 молодых художников из Красноярска, Тюмени, Тары и Томска.

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Дарья Рыбак
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