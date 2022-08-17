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Российскому заключенному добавили срок за нападение на сотрудника колонии

В Мордовии заключенному добавили 2,5 года за нападение на сотрудника ИК из-за замечания

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Мордовии 38-летнему заключенному добавили срок за нападение на сотрудника исправительной колонии (ИК). Об этом в среду, 17 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Его приговорили еще к 2,5 года лишения свободы. По совокупности приговоров россиянин должен будет провести шесть лет в колонии строгого режима.

По данным следствия, днем 25 января 2022 года осужденный за убийство и разбой мужчина в коридоре штрафного изолятора применил насилие в отношении сотрудника ФСИН из-за сделанного ему замечания.

Ранее в Иркутской области на 13 лет колонии осудили 36-летнего заключенного, который напал на сотрудника регионального управления ФСИН с металлической цепью от бензопилы.

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Елизавета Новикова
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