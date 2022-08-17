ВСУ сообщили об укреплении северных районов Украины

Генерал-лейтенант ВСУ Наев сообщил о создании укрепрайонов на севере Украины

На севере Украины создаются укрепрайоны для повышения обороноспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Украинский военный объяснил, что наибольшее внимание уделяется позициям, которые расположены максимально близко к государственной границе. «Развернутые там подразделения в довольно короткий срок строят оборонительные позиции и принимают меры по повышению их устойчивости», — заявил он.

Он также отметил, что минирование местности на подходах к украинским оборонным позициям «сохраняет существенные возможности для отражения наступления».

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный констатировал тяжелое положение украинских военных на фронте. Он связал это с интенсивностью артиллерийских обстрелов со стороны российской армии, из-за чего позиции украинских военных подвергаются ударам по 700–800 раз за сутки.