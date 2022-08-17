Журналист Линьлинь: США неспособны убедить мир в своей невиновности в украинском кризисе

США пытаются скрыть свою непосредственную вину в эскалации украинского кризиса, но Вашингтон не сможет обмануть весь мир, поскольку международное сообщество не верит заявлениям Белого дома и видит реальную ситуацию. Неудавшийся обман со стороны американских властей раскрыл обозреватель газеты «Чжунго цзюньван» Се Линьлинь.

«Украинский кризис — это результат того, что американское правительство продолжало "подбрасывать дрова в костер", и это также конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии. Хотя Соединенные Штаты пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество», — заявил автор из Китая.

Се Линьлинь также напомнил, что специальная военная операция России на Украине стала реакцией на постоянное расширение НАТО на восток вопреки законным публичным опасениям Москвы.

Ранее писатель Уильям Линд заявил, что Украина на фоне планов по контрнаступлению игнорирует урок Курской битвы, заключающийся в том, что «если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте». По его мнению, анонсировав свои планы по контрнаступлению, украинские власти снизили свои шансы на успех.

