Писатель Линд заявил, что Киев игнорирует урок Курской битвы, планируя контрнаступление

Писатель Уильям Линд заявил, что Украина на фоне планов по контрнаступлению игнорирует урок Курской битвы. Об этом он написал в статье для журнала American Conservative.

«Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы», — констатировал Линд. Он заключается в том, что «если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте», напомнил писатель. По его мнению, анонсировав о своих планах по контрнаступлению, украинские власти снизили свои шансы на успех.

12 августа The Washington Post сообщила, что на линии фронта в Херсонской области отсутствуют признаки того, что назревает крупное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) признался, что Киев пока не имеет возможности начать полномасштабные действия из-за недостаточного количества систем вооружения.

Курская битва, проходившая с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одной из самых значимых и масштабных в ходе Великой Отечественной войны. В мировую историю она вошла как крупнейшее танковое сражение. В результате советские войска освободили Курск, Белгород, Орел и Харьков.