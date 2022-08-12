Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В США не заметили признаков наступления ВСУ на Херсон

WP: на линии фронта в Херсонской области отсутствуют признаки контрнаступления ВСУ

Фото: Nariman El-Mofty / AP

На линии фронта в Херсонской области отсутствуют признаки того, что назревает крупное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет американское издание Washington Post (WP).

В издании заметили, что западная разведка и военные аналитики в течение нескольких недель предсказывали активные наступательные действия украинской армии на юго-восточном направлении, однако военные до сих пор не имеют возможности продвинуться вперед.

«У Украины все меньше времени, чтобы достичь заявленной президентом Владимиром Зеленским цели выиграть войну к концу года, однако текущая ситуация создает перспективу долгого и мучительного тупика», — пишут авторы материала. В свою очередь, украинские чиновники умалчивают о каких-либо сроках широкого наступления и лишь повторяют, что им необходимо больше западного оружия.

Материалы по теме:
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
Украина стала первой страной в мире, которая получила финансовую помощь в криптовалюте. На что пошли миллионы долларов?
Украина стала первой страной в мире, которая получила финансовую помощь в криптовалюте.На что пошли миллионы долларов?
22 июля 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

Представитель Службы безопасности Украины (СБУ), пожелавший сохранить анонимность, в беседе с газетой признался, что Киев пока не имеет возможности начать полномасштабные действия из-за недостаточного количества систем вооружения. «Мы по-прежнему можем получить результат, но это уже будет результат грамотной стратегии Украины, а не противодействия России с равной силой. С ними очень сложно соперничать», — заключил собеседник издания.

Авторы статьи также пришли к выводу, что прогресс, которого украинские силы добились за последние месяцы, в значительной мере застопорился, а многие солдаты оказались незащищенными на открытой местности.

9 августа советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сообщения и заявления официальных лиц о готовящемся контрнаступлении на Херсон были фейком, а именно — частью информационно-психологической операции ВСУ против России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев предупредил о возможных инцидентах на атомных станциях ЕС
Украинский посол назвала зиму одним из союзников России
В Минобороны заявили об уничтожении одним ударом ВКС до 100 солдат ВСУ
Раскрыты подробности об отпуске Байдена в роскошном особняке
В США не заметили признаков наступления ВСУ на Херсон
Переехавшая в Москву курянка рассказала о своем отношении к съемным квартирам
На Первом канале объяснили причину ухода Билана из жюри нового шоу
Стилист Рогов назвал рубашку одного цвета главным трендом 2022 года
Врачи перечислили меры первой помощи при отравлении грибами
Медведев обвинил власти Украины в попытке «устроить новый Чернобыль» на ЗАЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.