В США не заметили признаков наступления ВСУ на Херсон

WP: на линии фронта в Херсонской области отсутствуют признаки контрнаступления ВСУ

На линии фронта в Херсонской области отсутствуют признаки того, что назревает крупное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет американское издание Washington Post (WP).

В издании заметили, что западная разведка и военные аналитики в течение нескольких недель предсказывали активные наступательные действия украинской армии на юго-восточном направлении, однако военные до сих пор не имеют возможности продвинуться вперед.

«У Украины все меньше времени, чтобы достичь заявленной президентом Владимиром Зеленским цели выиграть войну к концу года, однако текущая ситуация создает перспективу долгого и мучительного тупика», — пишут авторы материала. В свою очередь, украинские чиновники умалчивают о каких-либо сроках широкого наступления и лишь повторяют, что им необходимо больше западного оружия.

Представитель Службы безопасности Украины (СБУ), пожелавший сохранить анонимность, в беседе с газетой признался, что Киев пока не имеет возможности начать полномасштабные действия из-за недостаточного количества систем вооружения. «Мы по-прежнему можем получить результат, но это уже будет результат грамотной стратегии Украины, а не противодействия России с равной силой. С ними очень сложно соперничать», — заключил собеседник издания.

Авторы статьи также пришли к выводу, что прогресс, которого украинские силы добились за последние месяцы, в значительной мере застопорился, а многие солдаты оказались незащищенными на открытой местности.

9 августа советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сообщения и заявления официальных лиц о готовящемся контрнаступлении на Херсон были фейком, а именно — частью информационно-психологической операции ВСУ против России.