В Совфеде прокомментировали рост заболеваемости COVID-19

Сенатор Круглый призвал уделить внимание вакцинации на фоне роста заболеваемости COVID-19

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в России необходимо уделить максимальное внимание вакцинации и ревакцинации. К таким действиям призвал член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый, чьи слова приводит ТАСС.

«С моей точки зрения, сейчас нужно делать максимальный упор, максимальное внимание уделять вакцинации и ревакцинации, а также разработке и скорейшему внедрению новых вакцин. Вакцинация, на мой взгляд, сейчас является наиболее эффективным способом предотвращения заболевания и борьбы с новой волной коронавируса», — прокомментировал ситуацию сенатор.

Он подчеркнул, что вакцинация является добровольной для каждого гражданина. При этом он призвал не игнорировать ее, напомнив, что коронавирус остается тяжелым заболеванием с серьезными последствиями.

По мнению Круглого, рост заболеваемости коронавирусом связан с тем, что инфекция становится сезонной, а также со снижением коллективного иммунитета на фоне отсутствия ограничительных мер.

Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней в РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский высказал аналогичное мнение, связав рост заболеваемости COVID-19 со снижением иммунитета.