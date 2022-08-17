Вучич исключил возможность военной операции в Косове

Президент Сербии Вучич отверг планы о проведении военной операции Белграда в Косове

Белград исключает возможность проведения военной операции в Косове, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Брюссель. Его слова приводит РИА Новости.

«Слушаем заявления о военном вторжении Сербии в некоторые образования или страны в регионе. По их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит — они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом», — заявил глава страны.

Он отверг планы о боевых действиях в Косове, подчеркнув, что против Сербии легко использовать нынешнюю политическую ситуацию. В связи с этим Вучич попросил НАТО внимательно изучить ситуацию в регионе, чтобы альянс указал ему, когда и где сербские силы якобы перешли административную линию или границу.

«Нам необходим рациональный подход, разговоры, компромиссное решение, а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию или приказать Сербии, как себя вести», — подытожил лидер страны, добавив, что будет отвергать сфабрикованные сообщения.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Международные силы безопасности в Косове (КФОР), действующие под эгидой Североатлантического альянса, готовы вмешаться в ситуацию вокруг региона. По его словам, КФОР смогут действовать на основании мандата ООН.