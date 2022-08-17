Генсек НАТО заявил о готовности вмешаться в ситуацию вокруг Косова

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что КФОР готовы вмешаться в ситуацию вокруг Косова

Международные силы безопасности в Косове (КФОР), действующие под эгидой Североатлантического альянса, готовы вмешаться в ситуацию вокруг региона. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН», — сообщил генсек по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Столтенберг пообещал принять все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность, стабильность и свободу передвижения для населения Косова.

Ранее Вучич, оценивая перспективы переговоров с премьер-министром непризнанной Республики Косово Альбином Курти в Брюсселе в августе, рассказал, что не испытывает оптимизма в данном вопросе.

Обострение на сербско-косовской границе началось 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.